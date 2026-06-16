ಡಿಎಪಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿ: ರೈತರ ಪರದಾಟ, ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><em>ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾದ ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರಳುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತಿ ಪಹಣಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚೀಲ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಅದೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಹೊಸ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಗಂಜ್ ಸಮೀಪದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ: ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ತೊಗರಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತೊಗರಿಗೆ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರವೇ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 31,462 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 19,211 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 10ರವರೆಗೆ 7,675 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಗಂಜ್ ಬಳಿಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಸವರಾಜ ಯಳಸಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮಗೆ ಟೋಕನ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ₹1,350 ಇದೆ. ಖಾಸಗಿಯವರು ₹1,800ರಿಂದ ₹2 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅಲೆದಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಬದಲು ಖಾಸಗಿಯವರ ಬಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-34-1331225096</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>