ಮದ್ದಿನ ಹುಲಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಊರು

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ದೇಗಾಂವದ ಅಗಸಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಊರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿತ್ತು.ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀರು ಎರಚಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಲಗೆ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರು, ದರ್ಗಾದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯರು– ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು.

ಆ ದಿನ ದೇಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಮದ್ದಿನ ಹುಲಿ'ಗಳ ಓಟದ ದಿನ.

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಜಿಂದಾವಲಿ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸ್ ಮತ್ತು ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ ಮಂದಿರದ ಜಾತ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಂಧೋತ್ಸವ, ಎರಡನೇ ದಿನ ದೀಪೋತ್ಸವ. ಮೂರನೇ ದಿನ 'ಮದ್ದಿನ ಹುಲಿ'ಗಳ ಸಂಭ್ರಮ.

ಆ ದಿನ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಡಪಡಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು 'ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಹುಲಿ ಓಡ್ತವೆ?' ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೇಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಿನ ಹುಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಕೇವಲ ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನವಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಕೊಡುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿದರೆ ಮದ್ದಿನ ಹುಲಿ ಓಡಿಸುವ ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹರಕೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ, ಬಸವರಾಜ ಮಣಕೂಜಿ, ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಲಾಡವಂತಿ, ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕೊಹಿನೂರ, ದೌಲತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಮನೆತನಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿವೆ.

ಒಂದು ಹುಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೆ.ಜಿ. ಮದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಇದ್ದಿಲು, ಉಪ್ಪು, ಗಂಧಕ ಸೇರಿಸಿ ಮದ್ದು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೀಸಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮದ್ದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದೇ ಅಸಲಿ ಶ್ರಮ. ದನಗಳ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ 'ಮದ್ದು ಕುಟ್ಟುವ' ಕೆಲಸ.

ಆ ದಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲಗೆಗಳ ಲಯಬದ್ಧ ನಾದದ ನಡುವೆ ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಮದ್ದು ಕುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕೊಡತಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಆಯಾಸ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 'ಮದ್ದು ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಬರಲ್ಲ' ಎಂದು ನಗುತ್ತಾರೆ ಮದ್ದುಗಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ.

ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚಿನ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಇಂ