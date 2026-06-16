ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಇತರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು: ಉಮಾಶ್ರೀ

<p>ಕಾಳಗಿ: ‘ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಇತರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಪ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಳಗಿಯು ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳಿಂದ ಕಾಳಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ನೇಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ ಸಂಗಾ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ, ರಮೇಶ ಕಿಟ್ಟದ, ವೇದಪ್ರಕಾಶ ಮೋಟಗಿ, ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ, ಮುನೀರಬೇಗ ಬಿಜಾಪುರ, ಸಂಗಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-31-1354944117</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>