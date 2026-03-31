ಪಾದಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಧುಮೇಹ ಪಾದಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ, ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ (ಪ್ರಯಾಸ್) ತಂಡದ ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಲಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿಮ್ಸ್)ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಧುಮೇಹ ಪಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ‘ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಧುಮೇಹ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳ ಪಾದಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ–ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್, 371 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 200 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಫೂಟ್–ಸೆಕ್ಯೂರ್’ ಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಬಾಯಿಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಿಂತ ಮಧುಮೇಹ ಭೀಕರವಾದುದು. ಆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 12 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಧುಮೇಹ ಪಾದದ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್) ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹ ಪಾದದ (ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫೂಟ್) ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೊರೆಯು ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಪಾಸಣೆಯಿಂದಲೇ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಏಯ್ಡ್’ ಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಪವನ್ ಬೇಲೆಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫೂಟ್ ರೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ, ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಉದಾಸೀನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀ–ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಎಸ್.ಆರ್., ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಆರ್., ಯಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸಂದೀಪ ಎಚ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಅಸ್ನಾ ರುಕಿಯಾ ರಬಾ, ಡಾ.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-34-1739866107</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>