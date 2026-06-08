<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ದಿಶಾ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ (ಕೆಸಿಇಟಿ) ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನವೀನಕುಮಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ–225ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವೆಟರ್ನರಿಯಲ್ಲಿ 346ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೃಷ್ಟಿ ಶರಣಪ್ಪ (ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ, ಡಿ-ಫಾರ್ಮಾ, ಎಎಚ್ಎಸ್-997), ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಜಯ (ಬಿ.ಪಿ.ಒ-1263), ಸಾಕ್ಷಿ ಜಿ.ಕೆ. (ಅಗ್ರಿ, ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್-1410, ವೆಟರ್ನರಿ-1610), ಭಕ್ತಿ ಬಿ. (ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಎಎಚ್ಎಸ್-1427), ಚಿದಾನಂದ (ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ, ಬಿಪಿಟಿ ಎಎಚ್ಎಸ್-1551), ಧರ್ಮಣ್ಣಾ (ಅಗ್ರಿ-1782), ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂ. (ಅಗ್ರಿ-2317, ವೆಟರ್ನರಿ-3002), ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್.ಕೆ. (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-2892), ವೀರೇಶ ಜೆ. (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-2927, ಬಿಪಿಒ-884), ಸಮರ್ಥ ವಿ. (ಡಿ-ಫಾರ್ಮಾ-3218, ಎಎಚ್ಎಸ್-3217), ತುಷಾರ ಪಿ. (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-3858), ರಾಜಶ್ರೀ ಪಾಂಡು (ಅಗ್ರಿ-3990), ಐಶ್ವರ್ಯ (ವೆಟರ್ನರಿ-4329), ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿ. (ಅಗ್ರಿ, ಫುಡ್ಸೈನ್ಸ್-6353, ಎಎಚ್ಎಸ್-4626), ನಾಗರಾಜ ಎಂ. (ಅಗ್ರಿ-4598, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ-9466), ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ವೆಟರ್ನರಿ-6204), ಧೀರಜ್ ಆರ್. (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-6597), ಭವಾನಿ ಎಂ.ಪಿ.(ಡಿ-ಫಾರ್ಮಾ-7262), ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ (ಅಗ್ರಿ-7272), ಶ್ರೀಗೌರಿ (ವೆಟರ್ನರಿ-9064) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ.ಇ.ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಚೆರ್ಮನ್ ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರ್ಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-34-120573331</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>