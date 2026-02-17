ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ | ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸಂಗಳ ಹಂಗು ಬೇಡ: ಮುಡುಬಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:40 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:40 IST
ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯಬೇಕು
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
‘ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿ ತೋಟ’ದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಸಾಪ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 4 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ 12 ವಿಶೇಷ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿ ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
