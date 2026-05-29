ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ: ಮಹಿಳೆ ದೂರು

ಕಲಬುರಗಿ: ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರೇಣು ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬುವವರು ಪತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣ, ಚಿನ್ನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿ 10 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ, ನಾದಿನಿ ರೇಣುಕಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೇಗೆಣಿ ಸುಜಾತಾ ಹಾಗೂ ಭಾವ ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಸೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-34-994054207