ಕಲಬುರಗಿ: 'ನಾಟಕದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಳಿರಾಮ ಚವಾಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಚಂದನಕೇರಾದ ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು. ಅಣ್ಣಾರಾವ ಶಶಿ ಚವಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪರಶುರಾಮ ಚವಾಣ್, ಕಾಶಿಫ್ ಜಮಾದಾರ, ಆನಂದ ಪವಾರ, ಶ್ರೀನಾಥ ಪವಾರ, ತಾರಾಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ, ರಾಜು ಜಮಾದಾರ, ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ, ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾಯಿಕುಮಾರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಗಿರೀಶ, ಉಮೇಶ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಭೀಮರಾವ ನಿರ್ಣಾ, ಮಾರುತಿ ಅವರಾದ, ಬಸವರಾಜ ಕಲಬುರಗಿ, ಬಾಬು ಶಹಾಪುರ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>