ಕಲಬುರಗಿ: ₹ 25 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಭೀಮನಗರ ಕಾಲಾಹೋಡಾ ರೋಜಾ (ಬಿ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ₹25 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 270 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಜಾ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹ್ಮದಿ ಹಾರೂನ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುವಕನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹೆದರಿಸಿ ಆತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಐಫೋನ್–13 ಮೊಬೈಲ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವ

ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಕೋಲಿ ದರೋಡೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು. ಮೇ 7ರಂದು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೂವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಕೋಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಬುರಗಿ: ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ದಯಾನಂದ ಧನ್ನೂರೆ ಎಂಬುವವರ ಬೈಕನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 3ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೈಕ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ವಾಪಸಾದಾಗ ಬೈಕ್ ಕಳುವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದಯಾನಂದ ಸಬರ್ಬನ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ