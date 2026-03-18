ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಳೇ ಮೀಸಲಾತಿಯೇ ಇರಲಿ: ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಾಯ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಗೊಂದಲ ಮುಗಿದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಡತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವ ತನಕ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ರಹಿತವಾದ ಹಳೆಯ (ಎಸ್ಸಿಗೆ 15, ಎಸ್ಟಿಗೆ 3) ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಮರುಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಡಿ.ಜಿ.ಸಾಗರ, 'ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡ ಅನುಸರಿಸದೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದೇಶ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 6+6+5ರ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಹಂಚಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳು ಪ್ರವರ್ಗ–1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವರ್ಗ–2, ಪ್ರವರ್ಗ–3ಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಡ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇಧ 15, 16ರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 24ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ 9ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆ ಪಡೆದರೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ ಹಾದಿಮನಿ, ಬಿ.ಸಿ.ವಾಲಿ, ಉಮೇಶ ನರೋಣ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕರಣಿಕ, ಎಚ್.ಶಂಕರ ಇದ್ದರು.

ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಖೇದಕರ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಡಿ.ಜಿ.ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ