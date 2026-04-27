ಇ–ಚಲನ್: ₹3 ಕೋಟಿ ದಂಡ

ವೀರೇಶಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಮಠ

ಕಲಬುರುಗಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇ–ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹3.05 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಶಿಸ್ತು ತರಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ 2025ರ ಜ.22ರಂದು ಇ–ಚಲನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು 49,151 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 12,305 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ₹67,28,500 ಮಾತ್ರ ದಂಡ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 36,846 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ₹2,38,51,250 ದಂಡ ವಸುಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

'ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ದಂಡ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದಂಡದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಪ್ರಮಖವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ 10,748, ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ 10,235, ಚಾಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ 5,003, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 4,053, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ 3,046, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ಗೆ 2,466 ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ 3,526 ಪ್ರಕಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಇ–ಚಲನ್ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿ: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಅದರ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ನಮೂದಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಅಲ್ಲಿನ ಇ–ಚಲನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಪರಾಧದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ವಾಹನದ ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದಂಡದ ಸಂದೇಶ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ದಂಡ: ವಾಹನ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೆ ದಂಡ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ₹1500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರರಣ ದಾಖಲಾದರೆ ₹10,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-34-2069852948