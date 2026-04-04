‘ಈಸ್ಟರ್‌ ಹಬ್ಬ’, ‘ಈದ್‌ ಮಿಲಾಪ್‌’ ನಾಳೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಸಮಿತಿಯು ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ 'ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ' ಹಾಗೂ 'ಈದ್ ಮಿಲಾಪ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಿರಗುಡಿಯ ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 'ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಸ್ ಕೋರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಿಷಪ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೈಕಲ್ ಮಿರಾಂಡಾ, ರೋಜಾ–ಎ–ಖುರ್ದ್ ದರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಾಹ ಯದುಲ್ಲಾಹ್ ಹುಸೇನಿ ನಿಜಾಮ್ ಬಾಬಾ, ಸುಮಂತ ಸರಡಗಿ, ಸಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಭಾಲೇಕರ, ರೇವಣ ಸಿದ್ಧಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ದೀಪ್ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಿ ರಿಜ್ವಾನ್–ಉರ್–ರಹಮಾನ್ ಸಿದ್ದೀಕಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>