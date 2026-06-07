‘ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧನವಾಗಲಿ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಶಿಕ್ಷಣವು ಮನಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಾಲಾಗದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ದೊರಕಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗದೆ, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸುಜಯ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸುನಿಲ್ ವಂಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಪ್ರಸಾದ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆದರ್ಶದಂತೆ ನಾವು ನಡೆದರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಅವರಾದ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಧನಿ, ‘ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು‘ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ಚಿಕ್ಕಬಸ್ತಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗೋಪಾಲ ಚವ್ಹಾಣ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಚ್. ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜೇಶ್, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಕಿವುಡೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಕರಂಬಿ, ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಲ್ಲಾರೇಶ್ವರಿ, ಸಾಯಿಪ್ರಸಾದ, ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಂಪ್ರೀತ, ಸುಮಾ ಧನ್ನಿಕರ್, ಗೀತಾ ಆರ್, ಭಾರತಿ ಆರ್, ಗೀತಾಂಜಲಿ ನಂದಿ, ಶಾಂತಾಬಾಯಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್. ಇನ್ನಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-31-919043202</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>