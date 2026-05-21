ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಗತಿಗಳು ಜೂನ್ 1ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೆದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಲು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 47,62,100 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 32,47,709 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 15,14,391 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನರಹಿತ (ಖಾಸಗಿ) ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬರೀ 11 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಮೇ 20ರ ತನಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೈಕಿ 21,52,634 ಪಠ್ಯಪುಸಕ್ತಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಶೇ 66.28ರಷ್ಟು ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿವಿಧ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಒಟ್ಟು 15,14,391 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೈಕಿ, ಶೇ76.97ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 11,65,648 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ?: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದಿಂದ 9.30 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 6.71 ಲಕ್ಷ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಿಂದ 7.63 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೈಕಿ 5.58 ಲಕ್ಷ ಪುಸಕ್ತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಲಯದಿಂದ 6.64 ಲಕ್ಷ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 4.53 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೇವರ್ಗಿ ವಲಯದಿಂದ 6.09 ಲಕ್ಷ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 4.08 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುದೇವಿ ಚರಂತಿಮಠ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಆಳಂದ ವಲಯದಿಂದ 5.60 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 3.81 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಅಫಜಲಪುರ ವಲಯದಿಂದ 4.89 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 3.30 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ವಲಯದಿಂದ 3.93 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2.59 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇಡಂ ವಲಯದಿಂದ 3.78 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2.54 ಲಕ್ಷ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗ