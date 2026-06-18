ಸತ್ಯತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಎನ್.ಜಿ.ಕಣ್ಣೂರ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಸತ್ಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ಎನ್.ಜಿ.ಕಣ್ಣೂರ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್.ವಿ. ಸೊಸೈಟಿಯ 120ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸತ್ಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಎನ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಕಣ್ಣೂರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಂಪತಕುಮಾರ ಲೋಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘1907ರಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೊಸೈಟಿಯು ಇದೀಗ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 12 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೂರಾರು ಬೋಧಕರು, ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ ಜಹಾಗೀರದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು 120 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುರು–ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಬೋಧಕರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ದೃಢತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್.ವಿ.ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದೇಶಮುಖ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಸ್.ಬಿ.ಜಾಜಿ, ರವೀಂದ್ರ ಟೆಂಗಳಿ, ಸಿ.ಎ ಮಕರಂದ ಆಪ್ಟೆ, ಉದಯ ಹೊನಗುಂಟಿಕರ, ಬಿ.ಜಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸುಧಾ ಕಲಕರ್ಣಿ ಕಲರಗಿಲಕರ, ಸುಹಾಜ ಖಣಗೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-34-981980616</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>