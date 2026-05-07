ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವರ್ತಕ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ(ಟಿ.ಸಿ)ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 41ರಲ್ಲಿರುವ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿವೆ. ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆದುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಇದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಿ.ಸಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಪಾಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಆವರಣಗೋಡೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿ ಇದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈಮರೆತರೂ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೊ 4ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಟಿ.ಸಿಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬ ರಾಜು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಟಿ.ಸಿಗಳಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಂತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘39ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿಯ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು 2–3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿ ಪರಶುರಾಮ ಗೊಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಮತಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಳಿಯ ಕನಕ ನಗರದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಟಿ.ಸಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು ಒಂದಡಿಯೂ ಎತ್ತರವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಟಿ.ಸಿ ಎತ್ತರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ, ಖಾಜಾಭಾಯ್, ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-34-651697610</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>