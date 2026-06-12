ಕಲಬುರಗಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಎಪಿಕೆ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ₹ 3.47 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ಆರ್ಟಿಒ ಇ–ಚಲನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಎಪಿಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಖಾತೆಯಿಂದ ₹ 3.47 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಠೋಡ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ನೌಕರ. ವಿಜಯಪುರದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬಂದ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಒಟಿಪಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹ 1.24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾತ್ರೆ ಜಪ್ತಿ</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವೀರೇಶ ನಗರದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾರ್ಕೊಟಿಕ್ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಎಸಿಪಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿನೇಜಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೇವಕ್ ಶಾಖಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ (37) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆತನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ 1,24,300 ಒಟ್ಟು 50 ಬಾಕ್ಸ್ (ನಿಡ್ರಾವಿನ್ 10 ಎಂಜಿ) ಮಾತ್ರೆಗಳು, ₹ 1,200 ನಗದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರಳಿನ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಶ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಧನ ಪಾವತಿಸದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ನ್ನು ಪಿಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಿಗಡಿ ಅವರ ತಂಡ ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಧನ ಪಾವತಿಸದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕ ಮೊಹೀದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಶಹಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆನ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಾಹನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮರಳು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕ ವಿಕಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕ ದೌಲತ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-34-591008658</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>