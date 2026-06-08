ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
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