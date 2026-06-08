ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮಾನವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನಿದ್ದಂತೆ’ ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಶಿವಶಂಕರ ರಾವ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಕೃಷಿಯ ಹಬ್ಬವಿದ್ದಂತೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬನಸಿರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರದಾನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಉಗ್ರಾಣ, ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಧಾಮ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ರಸತಾಣ, ವನಗಳೇ ಮುಕ್ತಿಯ ತಾಣಗಳು, ಬದುಕಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಿಷಿಕಾ ಮತ್ತು ವೃಂದದವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜಾಹಿದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ತಾಹಿರ್ ಅತಿಥಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಲಿಫಿಯಾಭಾನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-34-2084493327</p>