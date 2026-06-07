‘ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಚಳವಳಿಯಾಗಬೇಕು’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಇವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಔದ್ಯೋಗಿಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಾಶಮಾಡಿ ನಿಸರ್ಗ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೂಳೆಗಾಂವ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ–ಯುವಜನತೆ ದೇಶದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ದಿನಾಚರಣೆ, ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಗಿಡಗಳು ನೆಡುವ, ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಆಂದೋಲನ ರೂಪಿಸಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಆರ್., ಸುಂದರ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರು ಚಿಪ್ಕೊ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿ ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆಯವರು 1983ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು 4.5 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆಲದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುನೀಲ ಮಾರುತಿ ಮಾನಪಡೆ, ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದೇವಿದಾಸ ಪವಾರ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಮೈಲಾರಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬೇನಾಳ, ಮಾರುತಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-34-1766470307</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>