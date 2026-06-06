‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಗಿಡ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶುಚಿತ್ವವೇ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್.ದೇವದಾಸ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಆದರ್ಶನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸದೃಢ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಟೋಟ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಹಣದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ; ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂಗತಿ. ನಾವೇಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ್ದೇವೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನವಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ5ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯವಿದೆ. ಹಸಿರಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹಸಿರು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈಗಾಗಲೇ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿ, ಕಸ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವೂ ಅಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೀ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದರೂ ಪರಿಸರವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಆನಂದದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ಎಆರ್ಜಿ ಬಸವರಾಜ ಚೇಂಗಟಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ಡಿ.ಕೆ., ಪ್ರಭಾರ ಡಿಡಿಪಿಯು ದೇವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕಲಬುರಗಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಗುರುರಾಜ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ವಿ.ಪಸಾರ, ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬಿಇಒ ಸೋಮಶೇಖರ ಹಂಚಿನಾಳ, ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕೆಪಿಎಸ್ (ಪದವಿಪೂರ್ವ) ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜು ಗಂಗಾಧರ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಇದ್ದರು. ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕದಂಬ, ಬಸವನಪಾದ, ಬೇವು, ಪೆಲ್ಟೊಪಾರ್ಮ್, ಹೊಂಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗಣ್ಯರು ನೆಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50 ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-34-76086576</p>