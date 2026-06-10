ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ - ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ್‌

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದು ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಗಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೀತಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಈಗ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ದಾರಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮನೆಯವರು ತೋರಿಸಿದವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಬೇಗ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕದ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ, ಅಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಕೀಲ ಎನ್ನುವವನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಣದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವ ವಕೀಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ವಕೀಲರಿಗೆ ನಡತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಕೀಲ ತಾನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಪರ ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಕಲಂ 89 ಸಿಪಿಸಿ ಅಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಹೊರಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಪಿ.ಹೊನಗುಂಟಿಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಕೀಲರು ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ರೋಟರಿ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೀಲವಂತ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿ, ಕೆಪಿಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸೂರನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-34-423236193</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>