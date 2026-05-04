ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಹಣ ವಸೂಲು!

<p><em>ತೀರ್ಥಕುಮಾರ ಬೆಳಕೋಟಾ</em></p>.<p>ಕಮಲಾಪುರ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಮಂಜೂರಾಗದ ಕಾರಣ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಒದಗಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶೀಲಾದೇವಿ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರು 2023–2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತೊಗರಿ ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸೋಂಪೊ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>8 ಎಕರೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಗೆ ₹2,590, 4.22 ಎಕರೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ₹1,251 ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂತುಗಳನ್ನು 2022ರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಭರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೋಯಾಬಿನ್ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಂತರ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಗರಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೀಲಾದೇವಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ₹1,29,504, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗೆ ₹62,594 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 9ರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವೆಚ್ಚ ₹10 ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಫೆ.15ರಂದು ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಲತಿ ಗುರಣ ಅವರು ಏ.28ರಂದು ಶೀಲಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ₹2,19,387 ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಲಾದೇವಿ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮಹಿಳೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತಮ್ಮ ವಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶೀಲಾದೇವಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-34-1895816832</p>