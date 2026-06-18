ರೈತರು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ - ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್

<p>ವಾಡಿ: ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಒಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಲಕರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>540 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ, 160 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಉದ್ದು ಆಯ್ದ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 6 ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಹಿರಿತನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮಾನಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸೈಯ್ಯದ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪಟೇಲ ಮಾತನಾಡಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ತೀವ್ರ ಅಭಾವದ ನಡುವೆಯೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 1,300 ಚೀಲ ಡಿಎಪಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ವೀರಣ್ಣಗೌಡ ಪರಸರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಕರೀಂ ಸಾಬ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂದರ, ಜಗದೀಶ,ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮ್ ನಯಗಾರ, ರಾಜೂಗೌಡ ಪೋಪಾ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಈರಣ್ಣ ಇಸಬಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಪುರ, ವೀರೇಶ ಕೊಟಗಿ, ಗೊರೆಖ್ ಪಾಷಾ ಪಟೇಲ, ಗೋವಿಂದ ಜಾಧವ, ಈರಣ್ಣ ಪರತರೆಡ್ಡಿ, ಇದ್ದರು. ಗುರುನಾಥ ಮಣಿಗಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-31-2127288834</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>