ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ನಿದ್ದೆ, ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ದ ರೈತರು

<p><em>ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಪಹಣಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಲು, ಗೋಡೌನ್ ಶಟರ್ ತೆರೆಯುತ್ತಲೇ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಆಸೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟ, ತಮ್ಮ ಪಾಳಿ ಬಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ...</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ಗಂಜ್ ಸಮೀಪದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ನೋಟವಿದು.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ರೈತರು ಸಿಗುವ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ವೇಳೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರ ಪಹಣಿ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ರೈತರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೆಹರೂ ಗಂಜ್ನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪುರುಷ ರೈತರಷ್ಟೇ ಮಹಿಳಾ ರೈತರೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಕೆಲ ರೈತರು ಪಾಳಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3ಕ್ಕೇ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನೆಂಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಒಯ್ಯುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಆಮದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ರೈತರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಡಿಎಪಿ ದರ ₹1350 ಆಕರಿಸುವ ಬದಲು ₹ 1700ರಿಂದ ₹1800ರವರೆಗೆ ಆಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ 5ರಿಂದ 25 ಎಕರೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ನೀಡಿ ತಲಾ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ದಿನ 150 ರೈತರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಬಂದವರಿಗೆ ಮರುದಿನ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 300 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೋಕನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-34-1499153439</p>