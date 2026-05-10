ರೈತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮೇ 12ರಂದು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಣಗಿ, ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಂದ 1821 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಬ್ಬೂರ, ‘ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇ 12ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ 2013ರಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ ₹12 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ₹16 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪೂರ್ವಜರಿಂದಲೂ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜಮೀನುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಮೀನೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ’ ಎಂದರು. ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಈರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಪ್ರಭು ಭೈರಾಮಡಗಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸರಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-34-498816821</p>