‘ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಜಮೀನು ಮರಳಿಸಿ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಣಗಿ, ಫಿರೋಜಾಬಾದ್, ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿಯ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ರೈತರು, ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ಹಸಿರು ಟವಲ್ ಬೀಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬುರ, ‘ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮೂಲಕ 2013ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣಗಿ, ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1,821 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ಆದರೆ, ಈ ತನಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಜಮೀನು ರೈತರಿಗೆ ಮರಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ‘2013ರ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ 1,821 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಸಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯಿದೆ 2013ರ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 24 (2) ಪ್ರಕಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಯೊಂದಿಗಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮರಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದ 1,821 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮರಳಿಸಬೇಕು. ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹16 ಲಕ್ಷ ಭೂಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಠರಾವು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೂ ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಭೂಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಸಿದ್ಧಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಲು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ಜಮೀನು ಪಡೆದರೂ ಈತನಕ ಅದು ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಐದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣ ಉಳಾಗಡ್ಡಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸರಡಗಿ, ಪ್ರಭು ಬಿ., ಸಿದ್ದಮ್ಮ ನರಬೊಳಿ, ಗುರಮ್ಮ ರಾವೂರ, ನಾಗಮ್ಮ ಮಡಿಕ್ಯಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-31-826974701</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>