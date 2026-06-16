ಕಲಬುರಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

<p><em>ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಕೆಂಡದಂಥ ಬ್ಯಾಸಗ್ಯಾಗ್ ಭೂಮಿ ಉಳುಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೂನ್ಗಿಂತ ಮೊದ್ಲ ಬಿತ್ತಾಕ ಮಣ್ಣ ಹದ ಆಗಿತ್. ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಹೊತ್ತಾತು ಹನಿ ಮಳಿ ಬಿದ್ದಿಲ್. ಮಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾ ಮುಗಿಲ್ ನೋಡೋದ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗೈತಿ...’</p>.<p>–ಇವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಣಗಿ ರೈತ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲರ ನುಡಿಗಳು. ‘10 ಎಕರೆದಾಗ ಹೆಸರ ಬಿತ್ತಾಕ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ರ ತಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಸಾವಿರಾರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡೇವಿ. ಇನ್ನ್ಯಾಡ ದಿನ ಮಳಿ ಆಗ್ದಿದ್ರ ಹೆಸರು ಬಿತ್ರಿದ್ರೂ ಫಲ ಸಿಗಾಂಗಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಅವರ ಚಡಪಡಿಕೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ರೈತರು ಮಳೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಲು ‘ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ನೆಲೆದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೂಡಿ, ಬೆಳೆಗಳು ನಳನಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ಸರದಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಗಸವೂ ಬರಿದಾಗಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಹೊಲಗಳು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 8.90 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರೆ, ಜೂನ್ 15ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ25ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈತನಕ ಬರೀ ಶೇ8ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ದೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಮಳೆಗೆ 30 ಎಕರೆ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತಿರುವ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರಿನ ರೈತ ರಾಮ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಣರ ಅವರಿಗೂ ಮಳೆಯದ್ದೇ ಚಿಂತೆ.</p>.<p>‘60 ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ವಾರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕೊಂಡು 30 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತಿದೆವು. ಮಳೆ ಮಾಯವಾಗಿ, ಬರೀ ಮೋಡಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾಟಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಬಾಡುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ.</p>.<p>‘ಇನ್ನೂ 30 ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಿದೆ. 1.50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಬೀಜ, 60 ಕೆ.ಜಿ ಉದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-34-1708111330</p>