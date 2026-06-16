ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ಕಲಬುರಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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KarnatakaKalaburagiRainprotest
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