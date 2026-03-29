‘ಮಳೆಗೆ ಮರದ ಟೆಂಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಡಿ’

ವಾಡಿ: ' ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು, ಮಿಂಚು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಾಡ್ಲಾಪುರದ ಹಾಜಿಸರ್ವರ(ಹಾದಿಶರಣ) ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇರದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಳೆ ಅವಘಡ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಹಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಾಂತಿಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಏ.2 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ನೀರು, ನೆರಳು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 5 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಜನಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸಿಪಿಐ ಎಸ್.ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವೆಡೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಜನರಿಗೆ ಸಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಾಡಿ ಪಿಎಸ್ಐ ತಿರುಮಲೇಶ್.ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪಿಎಸ್ಐ ರೇಣುಕಾ ಉಡಗಿ, ಪಿಡಿಒ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾಳಮ್ಮ ಚಂದಪ್ಪ ಲಕಬಾ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಂಧಿ, ರಂಗರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಕ್ತೇದಾರ, ಈರಣ್ಣ ಮಲ್ಕಂಡಿ, ಸಾಬಣ್ಣ ಅನೇಮಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ರೆಡಸನ್, ಸಾಬಣ್ಣ ಗೊಡಗ, ಸಾಬಣ್ಣ ಗನಿಮನಿ, ಮೌನೇಶ ದೊರೆ, ದಶರಥ ಮಳದಕರ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಎಣ್ಣಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-31-915188695</p>