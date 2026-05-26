ನೀಲೇಶ ಶಿಂದೆ ಹೊಸ ಡಿಸಿಎಫ್‌

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ನೂತನ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಸಿಎಫ್) ಆಗಿ ನೀಲೇಶ ಡಿಯೊಬಾ ಶಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>2017 ಸಾಲಿನ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಿಲೇಶ ಅವರು ಸದ್ಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಅಣಸಿ–ದಾಂಡೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಕ್, ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯೋಜನೆಯ ಡಿಸಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು, ಸುಮಿತ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಿತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2023ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>