ಕಲಬುರಗಿ: 168 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ; ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೊನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸಿಂ ಅಲಿ (34) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಆತನಿಂದ ₹16,800 ಮೌಲ್ಯದ 168 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ₹430 ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ನದಿಸಿನ್ನೂರ ಬಳಿ ಕಾರೊಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಚಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಸುಧಾಕರ ಹಾಸಿಲಕರ (25) ಮೃತರು. ಇವರು ಪೇಂಟ್ (ಬಣ್ಣ) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕಾರನ್ನು ಸಂದೀಪ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಧಾಕರ ಮುಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ–1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯ ರೋಜಾ ಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಮಜಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ (52) ಮೃತರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಪಾಕಿಜಾ ಬಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾತ್ ಗುಂಬಜ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 18ರಂದು ನಸುಕಿನ 4.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೃತ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ–1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ರಾಮುಲು ಶರಣಪ್ಪ, ಭಗವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿ–ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಘಾಟಗೆ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಆನಂದ ಬಸಂತರಾವ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ, ಭವಾನಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸೋರಡೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಮೂವರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹12 ಸಾವಿರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-34-142177804</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>