ಕಲಬುರಗಿ ಘಾಟಗೆ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ

<p><em>ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಎಸ್.ಹಂಗನಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೂಳು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಡಿ... ಇದು ಮೇಯರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಗರದ ಘಾಟಗೆ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಘಾಟಗೆ ಲೇಔಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 43ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಘಾಟಗೆ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆಯು ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೊನಿ, ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೊನಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 400 ಮೀಟರ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ, 1998ರ ನಂತರ ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಪ.</p>.<p>‘1998ರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾಗ ಘಾಟಗೆ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ರಸ್ತೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಇದರ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಅಜಿತ್ ಎಸ್. ಘಾಟಗೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ಗಳು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೀರು, ಮನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಉಗಾಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ದುರ್ವಾಸನೆಯ ನಲ್ಲಿ ನೀರು: ಘಾಟಗೆ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರುಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-34-200359251</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>