ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಜಿಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 156 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ, ಭಾವಿ ವೈದ್ಯರ ಕಲರವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
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