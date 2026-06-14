<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿಮ್ಸ್)ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದ ಸಂಜೆ 156 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿನಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುವ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>14 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಸ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏಳು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಬಿಜಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಮೆಹ್ರೀನ್ ನಾಜ್ ಜೈಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇಲಕುಂದಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಾ. ಪಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಬದ್ಧತೆ, ಶಾಂತತೆ, ಉದಾರತೆ, ಉದಾತ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಚರಕನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದವು. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೋಗಿಗಳ ನೋವು ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳೆಂದರೆ ವೈದ್ಯರು, ಔಷಧಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೋಗಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಪಾತ್ರ. ಉಳಿದವರು ನೆರವಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಮರ್ಥ ವೈದ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಶ್ರುತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗುರುತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಮ್ಸ್ ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಯುವ ವೈದ್ಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಆರ್., ಡಾ. ಸಂದೀಪ ಎಚ್.ವಿ., ಡಾ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಡಾ.ಉಷಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇತರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ರಾಠೋಡ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-34-1932613169</p>