ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರಿನ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ₹4.28 ಲಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಳಿಗೆಯ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಹಬೂಬ್ ನದಾಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಂಜೆ 6.15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೊನಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 30.397 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ₹4.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ: ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫರಹತಾಬಾದ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫರಹತಾಬಾದ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲೀಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ (24) ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ₹480 ನಗದು ಹಾಗೂ ₹9,150 ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>