ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಈ ಸಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ90ರಷ್ಟು ಕರವನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 261 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದು, 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹37.24 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹33.44 ಕೋಟಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ90ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 28ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ₹9 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರಪೂರ:ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ, ಆಳಂದ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸೇಡಂ, ಯಡ್ರಾಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಲ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ 13 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ₹7.75 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಕಿ ಭಾರ:ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರೂ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ನಡೆದಿದೆ. 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹161.55 ಕೋಟಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆಯು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಸದ್ಯ ಶೇ20.70ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ವಸೂಲಾದಂತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>