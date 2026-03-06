ಕಲಬುರಗಿ: ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಡಾವಣೆಗಳ ಗೋಳು

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ನಗರದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ರುಕ್ಮುದ್ದೀನ್ ತೊಲಾ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ, ಶಿವಸಾಯಿ ನಗರ, ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಮಾಧವಾನಂದ ನಗರಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗರಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳು ಭೀಮಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರುವುದು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಲುದಾರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬೀನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವುದು ಸರಳವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p>‘ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿ ತೊರೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನಗರ ಬೆಳೆದು ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯೂ ನಿಂತಿತು. ಇತ್ತ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತಾಯಿತು’ ಎಂದು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಡಪದ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p><p><strong>ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲ:</strong> ‘ಸರ್ವೆ ನಂ. 17ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ ನಗರದ ಕೆಲ ಮನೆಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದರೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 19ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ, ಮಾದವನಂದ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಸಹ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ.</p><p>‘ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ, ಹಲವೆಡೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿದಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಲೆವಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಡೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ</span></div>.<div><blockquote>ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ಬಸಪ್ಪ ಚಿತ್ತಕೋಟಿ, ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><blockquote>ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಡಾವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">ಭಾರತಿ ಮಣ್ಣೂರ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ</span></div>.<p><strong>‘ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಿ’</strong></p><p>‘ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಲು ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದೂರದ ಶಹಾಬಜಾರಿನ ವೀರಶೈವ ಬಂಧು ಸಮಾಜದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಿವಾನಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಸರ್ವೆ ನಂ. 16ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ದುರಾಸೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ</strong></p><p>‘ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 18 ನಿವೇಶನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 24 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>