ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಡಾವಣೆಗಳ ಗೋಳು

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಡಾವಣೆ ಜನ ಹೈರಾಣ
ವೀರೇಶಕುಮಾರ್‌ ಸಾಲಿಮಠ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:40 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:40 IST
ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು
ಬಸಪ್ಪ ಚಿತ್ತಕೋಟಿ, ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಡಾವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಭಾರತಿ ಮಣ್ಣೂರ  ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ
