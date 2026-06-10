ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮರು ನಿಯುಕ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: 281 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮರುನಿಯುಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಸೌಧದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಬರ್ಬನ್ ಎಸಿಪಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೀರಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಿಗಡಿ, ನಟರಾಜ ಲಾಡೆ, ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ. ಸಭೆ ಮುಗಿದರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತವು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ನೌಕರರ ಮರು ನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಕಾರ್ಯಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯಸೌಧ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದರು. ತಳ್ಳಾಟ, ಕೂಗಾಟ ಹಾಗೂ ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 8.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸೌಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶಶಿಕಾಂತ ಉಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ ಲಂಡನಕರ್ ಧರಣಿ ನಿರತರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವಿವಿಯು ಯಾವುದೇ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ನೇರ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೂ ಸಿದ್ಧ’ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಉಡಿಕೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಸು ತಿಳಿಯಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಧರಣಿ ನಿರತರು ತಮ್ಮ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಸೌಧದಿಂದ ಎಂದಿನ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೀಲಪ್ರಕಾಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಕೆಂಗಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾವಳಗಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟೇದ್, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ, ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಕೆಸರಟಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಸವಿತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಅಂಬುಜಾ ಕದಂ, ಮಹಾದೇವಿ, ಅಂಬಿಕಾ, ಸುವರ್ಣಾ, ವಂದನಾ, ಸುಮಂಗಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-34-1974713291</p>