ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ಷೀಣ: ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗೂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರದಾಟ

ಕಲಬುರಗಿ: ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಸ ವಿ.ವಿ.ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿ.ವಿ. ವರಮಾನದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮ 650 ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗೂ ವಿ.ವಿ. ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಯು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆಂದೇ ₹ 56 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿ.ವಿ. ಅಧೀನದಲ್ಲಿ 600 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶುಲ್ಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಶುಲ್ಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ ಹೇರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಚಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿ.ವಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ವಿ.ವಿ.ಗೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿ.ವಿ. ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 167 ಕಾಲೇಜುಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ವೇಳೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹ 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ವಿ.ವಿ.ಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿ.ವಿ. ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ವಿ.ವಿ.ಗಳಿಗೆ ತಾನು ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ₹ 57 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ₹ 20 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿ.ವಿ. ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಶಶಿಕಾಂತ ಉಡಿಕೇರಿ.

256 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಸಿಕ 656ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲೆಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹ 68 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟೂ ಬದ್ಧತಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಿ.ವಿ.ಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಭರಿಸಲು ಸಾ