ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ|ಸಂಸ್ಕೃತ: ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ‍ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಣೆ

'ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹುನ್ನಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಕಲಿಕಾಸಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರೊ–ಇಬ್ಬರೊ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.