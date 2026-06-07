ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಜಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಕುಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 1802ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂತ ಎಂ.ಗೌಡಗಾಂವ (2544), ಪ್ರತೀಕ ರಮೇಶ (2982), ಅಲೇಖ ಜಿ.ಚವ್ಹಾಣ (3637), ಸಮೀರ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ (5446), ಗೌರವ ಗುರುರಾಜ (6636), ಉಜೈಮಾ ಉಸ್ಮಾನಿ (7489), ಆದಿತ್ಯ ಪರಮೇಶ (8213) ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೆಟರ್ನರಿ ವಿಭಾಗ: ಅಮಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ (470), ಅಲೇಖ ಜಿ.ಚವ್ಹಾಣ (988), ಸಮೀರ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ (1522), ಜೊಯಾ ಮೆಹವಿಶ (3498), ಹರ್ಷಿತ ಗೌಳಿ (3506), ಗೌರವ ಗುರುರಾಜ (3612), ಬಿ.ಬಿ.ಸಾಫಿಯಾ ಮುಸಫಿರಾ (3659), ಉಜೈಮಾ ಉಸ್ಮಾನಿ (4390), ಅಬಿಜ್ಞಾ ನಾಡಗಿರಿ (4990), ಚೈತ್ರಾ ಮಧುಕರ (5092), ಅಕ್ಷಯ ಎ.ಶಾಬಾದಿ (5966), ಮಧುಕುಮಾರ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ (5992), ಲೈಬಾ ಮಿನಾಜುದ್ದಿನ (8194), ವಂಶಿಕಾ ವಿರೇಂದ್ರ (8434), ಹರ್ಷ ಗಂಜಿ (8531), ಮೇಘಾ ರಾಠೋಡ (9047), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ (9154).</p>.<p>ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಅಗ್ರಿ ವಿಭಾಗ: ಅಮಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ (348), ಅಲೇಖ ಜಿ.ಚವ್ಹಾಣ (831), ಸಮೀರ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ (1577), ದಿಗಂತ ಎಂ. ಗೌಡಗಾಂವ (2686), ಉಜೈಮಾ ಉಸ್ಮಾನಿ (2732), ಗೌರವ ಗುರುರಾಜ (2874), ಅಬಿಜ್ಞಾ ನಾಡಗಿರಿ (3575), ಚೈತ್ರಾ ಮದುಕರ (4298), ಬಿ.ಬಿ.ಸಾಫಿಯಾ ಮುಸಫಿರಾ (4372), ಅಕ್ಷಯ ಎ.ಶಾಬಾದಿ (6107), ಮಧುಕುಮಾರ (6111), ಹರ್ಷ ಗಂಜಿ (6157), ಜೊಯಾ ಮೆಹವಿಶ (6178), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ (6390), ಹರ್ಷಿತ ಗೌಳಿ (9181), ಮೇಘಾ ರಾಠೋಡ (9836).</p>.<p>ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ (ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ)ವಿಭಾಗ: ಅಮಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ (393), ಅಲೇಖ ಜಿ.ಚವ್ಹಾಣ (818), ಸಮೀರ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ (826), ಗೌರವ ಗುರುರಾಜ (3191), ಅಬಿಜ್ಞಾ ನಾಡಗಿರಿ (3354), ಉಜೈಮಾ ಉಸ್ಮಾನಿ (3723), ಜೋಯಾ ಮೆಹವಿಶ (4038), ಬಿ.ಬಿ.ಸಾಫಿಯಾ ಮುಸಫಿರಾ (4295), ಮಧುಕುಮಾರ (4709).</p>.<p>ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ವಿಭಾಗ: ಅಮಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ (639), ಅಲೇಖ ಜಿ.ಚವ್ಹಾಣ (1504), ಸಮೀರ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ (2208), ಗೌರವ ಗುರುರಾಜ (4837), ಹರ್ಷಿತ ಗೌಳಿ (4960).</p>.<p>ಡಿ.ಫಾರ್ಮಾ: ಸಮೀರ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ (1070), ಅಮಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ (3012), ಅಬಿಜ್ಞಾ ನಾಡಗಿರಿ (3108), ದಿಗಂತ ಎಂ. ಗೌಡಗಾಂವ (4538) ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರವಿಕುಮಾರ ವಲ್ಲಂಸೆಟ್ಟಿ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಗೇಶಕುಮಾರ ಖಡ್ಕೆ ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-34-1506661211</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>