ಹನುಮ ಮೂರ್ತಿ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ನಾಳೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಹನುಮಾನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ 14 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಾರಾವ ದೇವಿ ಮುತ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಪವಮಾನ ಹವನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ 10.30ಕ್ಕೆ ಹನುಮಾನ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಾಮತೀರ್ಥ ಮಂದಿರದಿಂದ ಆಳಂದ ಕಾಲೊನಿ, ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್, ಆಳಂದ ನಾಕಾ, ಪ್ರಕಾಶಏಷ್ಯನ್ ಮಾಲ್, ಚೌಕ್ ವೃತ್ತ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಂಪುಪಾನೀಯ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಆರ್.ಚವ್ಹಾಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಗಂಗಾಧರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಆರ್.ದೀಕ್ಷಿತ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೂರಟಗಿ, ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ವೇತಾಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ, ವಿಕಿ ಕದಮ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>