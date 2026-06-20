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ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌ ಪತ್ತೆ; ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ

Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
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Kalaburagi
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