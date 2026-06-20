ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌ ಪತ್ತೆ; ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ

<p><em>ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, 5 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ‘ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ 30 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಬಗೆಯ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.11 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 7.39 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ 4.67 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ63ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4.53 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನ್ನು ತಪಾಸಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 18,850 ಮಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ 62,081 ಮಂದಿ ಅಧಿಕ ಬಿಪಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 80,931ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>4.51 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 5,258 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ 41,467 ಮಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 46,725ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 67 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, 68 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, 54 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, 98 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಕಾಯಿಲೆ, 78 ಮಂದಿಗೆ ತೀವ್ರತರ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, 116 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ, 47 ಜನರಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ, 89 ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, 71 ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, 82 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, 48 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂಶ–ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ 19ರಿಂದ 29 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 26,442 ಮಂದಿಯನ್ನು ತಪಾಸಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 372 ಮಂದಿಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 141 ಮಂದಿಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ 200 ಮಂದಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-34-1910594133</p>