ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಮಳೆ; ಇಳೆಗೆ ಬಂತು ಜೀವಕಳೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮುಂಗಾರಿನ ‘ಅಭಿಷೇಕ’ಕ್ಕೆ ಮನ ತಂಪಾಗಿಸಿತು.</p>.<p>ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವರುಣ ಇಳೆಯ ಕಾವು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವಾಂತರವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಸುಕಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಹನಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಿನುಗಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಬಿರುಸಾಗಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಸುರಿಯಿತು. ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚುಗಳ ಸಾಥ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು.</p>.<p>‘ರೋಹಿಣಿ’ ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದವು. ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು. ಲಾಳಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ಹರಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡು ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹರಿಯದ್ದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಮಣ್ಣು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ತನಕ ನೀರು ಹರಿದಾಡಿತು. ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸೋನೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕುವವರು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸೇಡಂ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಕ್ಕೇರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯ ಕಿರುಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ–ಮೊಗಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಕಿರುಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಕಿರುಸೇತುವೆಯು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ್ದ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನದಿ, ನಾಲಾ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರು ನುಗ್ಗಿವೆ. ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಿಕಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಜೋಳದ ಕಣಕಿ ಬಣವೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಣವೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ‘ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾನಿಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಳೆ: ಚಿತ್ತಾಪುರ– 75 ಮಿ.ಮೀ, ನಾಲವಾರ– 71.8 ಮಿ.ಮೀ, ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ– 22.4 ಮಿ.ಮೀ, ಗುಂಡಗುರ್ತಿ–5.4 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-34-1201833923</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>