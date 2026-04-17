ಜೀವರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಧರಿಸಿ: ಡಿ.ಟಿ.ಪ್ರಭು

ಕಲಬುರಗಿ: 'ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಇ–ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಚಾರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಡಿ.ಟಿ.ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಉಪವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ' ಕುರಿತ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರ ಲಿಂಗರಾಜ ಸಿರಗಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇವೆಯೆ ಹೊರತು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾಗೃತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾಲಿಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಜವಳಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧವೀರ, ಶಿವದತ್ತ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಳಿಪೇಟ, ಉದಯಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣ, ಅರವಿಂದ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಶಾಂತವೀರ ಪಾಟೀಲ, ರವಿ ಸೋಂತ, ಎಸ್.ಎನ್. ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗಾಧರಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-34-613842147