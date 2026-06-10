ಹಿಂಗುಲಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಮಕ್ತಂಪುರದ ಭವಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಗುಲಾಂಬಿಕಾ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಭವಾನಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತ್ರಿಶಾ, 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶರಣು, ನಂದಿನಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶೇಖಅರಫತ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸ್ವಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಆರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೂನ್ 11ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸೋಲಾಪುರ–ಹಾಸನ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವು ಕಲಬುರಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>‘ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಂತೆ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರವಾಸಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜು ವಿ.ಹಂಚಾಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-34-1649680409</p>