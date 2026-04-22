ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ನಗದು, ಸೀರೆ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಹೀರಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಕೀಲಿ ಒಡೆದ ಕಳ್ಳರು, ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು, ₹30 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ 10 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ–ರೂತ್ ಅಷ್ಟಗಿ ದಂಪತಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.

'ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮವಾದ ಸರಸಂಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನೂ ಸರಸಂಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪತ್ನಿ ರೂತ್ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಒಡೆದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 52.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ₹30 ಸಾವಿರ ನಗದು, ₹20 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 10 ಸೀರೆಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶೋಕ ನಗರದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-34-1080156370