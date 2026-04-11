ಕಲಬುರಗಿ: ಡಾ.ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಹಾನೆಮನ್ ಅವರ 271ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಚ್ಕೆಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ.ಮಾಲಕರಡ್ಡಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಎಚ್ಕೆಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾ ಬಿ. ಭೀಮಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಾಲೇಜು ಸಂಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿಯು ಜಗತ್ ವೃತ್ತ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ತತ್ವಗಳು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>