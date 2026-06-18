ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ, ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಆಕ್ಸಿಲೈಫ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಲೈಫ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಅನ್ಮೋಲ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಆಕ್ಸಿಲೈಫ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಗೆ ಅಪಘಾತಗಿತ್ತು. ಬೆನ್ನುಹುರಿ, ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಎಲುಬುಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದವು. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳು ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ತಜ್ಞ ನಿಶಾಂತ ಜಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೋಗಿಯ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಸುಮೇಶ ಯಾದವ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಹಾಪುರದ ರೋಗಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಸಂತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗಾದಗಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿಜಯಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-34-2086777084</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>