ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವಾಲಯ, ವೈದ್ಯರು ಪೂಜಾರಿಗಳು ಎಂದ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದಂತೆ, ರೋಗಿಗಳು ದೇವರಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ, ಕಲಬುರಗಿಯವರಾದ ಡಾ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯ ಇಎಸ್ಐಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯು ಉಳಿದ ವೃತ್ತಿಯಂತಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮಹಾನ್ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೇ, ನಗುಮೊಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಂತಹ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದು ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಹಿಳೆ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥನ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಬರೆದ ಆತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಂಗಿ ದೀವಟಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ ಮಂಕೋಸ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂದು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಬಹುದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬಹುದು. ನಾನು ಲಾತೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದೆ. ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನೊಳಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಕಟ ಆಸೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸಾದೆ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನಸು ಕಾಣುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಡಾ.ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ, ‘ಮೆಟ್ರೊಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಡಾ.ಸುಶೀಲ್ ಶಹಾ ಅವರು ಮೂಲತಃ ವೈದ್ಯರು. ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಎಸ್ಐಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಡಾ.ಸಂತೋಷ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣರಾದ ತಂದೆ–ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ, ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. ನೀವು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಎಸ್ಐಸಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಡಾ. ಅನೀಸ್ ಐಶಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿ ದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-34-1776107332</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>