<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಕಡಗಂಚಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೊ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಆಡಿಯೊಗಳೂ ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಿಯರ್ನ ಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ’ ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ನಡುವಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿಸಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಈರಣ್ಣ ಆಶಾಪುರ, ‘ಕಡಗಂಚಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸುಮಾರು 3–4 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತು ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-34-544723870</p>