ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಒಡೆದು ₹2 ಲಕ್ಷ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಕೀಲಿ ಒಡೆದ ಕಳ್ಳರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟೇಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶರಣಮ್ಮ ಸಜ್ಜನ್ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>'ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>